Jön a Star Wars a Destiny 2-be, ez lesz a Renegades című kiegészítő

A legfontosabb újdonságok között szerepel az új Lawless Frontier játékmód, új karakterek és egy új közösségi központ, a Tharsis Outpost. Feloldhatjuk a Lawless Frontierhez tartozó, fejleszthető Renegade képességeket, új fegyvereket és felszereléseket, valamint hírnevet szerezhetünk a Syndicate frakcióknál.
A Renegades egy új fegyvertípust is bevezet, a Blastert, amelyet szintén a Star Wars ihletett és kimondottan a Destiny 2-höz készült. A Guardianok veszélyes, de nagy haszonnal járó feladatokat vállalhatnak (csempészet, fejvadászat és szabotázs) akár egyedül, akár csapattal, ezek a küldetések három bolygón és hat térképen játszódnak.
A Year of Prophecy Ultimate Edition már elérhető és tartalmazza a The Edge of Fate és a Renegades kampányokat, a The Desert Perpetual raidet, valamint egy hamarosan megjelenő új dungeont.