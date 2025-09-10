Jön a Star Wars a Destiny 2-be, ez lesz a Renegades című kiegészítő

2025. szeptember 10.
A Bungie bemutatta a Destiny 2 következő kiegészítőjét, a Renegadest, amely december 2-án jelenik meg és a Destiny történetmesélését és játékmenetét ötvözi a Star Wars franchise témáival és elemeivel.
 

A legfontosabb újdonságok között szerepel az új Lawless Frontier játékmód, új karakterek és egy új közösségi központ, a Tharsis Outpost. Feloldhatjuk a Lawless Frontierhez tartozó, fejleszthető Renegade képességeket, új fegyvereket és felszereléseket, valamint hírnevet szerezhetünk a Syndicate frakcióknál.

A Renegades egy új fegyvertípust is bevezet, a Blastert, amelyet szintén a Star Wars ihletett és kimondottan a Destiny 2-höz készült. A Guardianok veszélyes, de nagy haszonnal járó feladatokat vállalhatnak (csempészet, fejvadászat és szabotázs) akár egyedül, akár csapattal, ezek a küldetések három bolygón és hat térképen játszódnak.

A Year of Prophecy Ultimate Edition már elérhető és tartalmazza a The Edge of Fate és a Renegades kampányokat, a The Desert Perpetual raidet, valamint egy hamarosan megjelenő új dungeont.

Destiny 2
