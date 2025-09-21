Jogi problémák miatt vehették ki az AI-szinkront a Tomb Raider IV-VI Remasteredből

switch
pc
ps4
ps5
xone
xboxsx
2025. szeptember 21.
Botyi profilja, adatai
Botyi
Néhány héttel ezelőtt Françoise Cadol francia szinkronszínésznő felszólította az Aspyr-t, hogy hagyjon fel a jogsértő tevékenységével, ugyanis a hölgy a rajongóitól értesült arról, hogy hangját felhasználták a Tomb Raider IV-VI Remastered mesterséges intelligenciával generált párbeszédeiben.
 

Pénteken az Aspyr kiadta a remastered második javításának kiegészítését és a Hotfix for Patch 2 egyetlen célja "a jogosulatlan AI-generált tartalmak kezelése". Az Aspyr mindössze ennyit mondott róla és, hogy a második javítással bevezetett összes fejlesztés változatlanul megmarad.

Hozzátették, hogy eltávolították az összes AI hangalámondás tartalmat és elnézést kérnek az okozott kellemetlenségekért. Az nincs kimondva, hogy ez Cadol felszólításával kapcsolatos, háttérben folyó tárgyalások miatt történt-e, de elég valószínűnek tűnik.

