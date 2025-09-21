Jogi problémák miatt vehették ki az AI-szinkront a Tomb Raider IV-VI Remasteredből

Néhány héttel ezelőtt Françoise Cadol francia szinkronszínésznő felszólította az Aspyr-t, hogy hagyjon fel a jogsértő tevékenységével, ugyanis a hölgy a rajongóitól értesült arról, hogy hangját felhasználták a Tomb Raider IV-VI Remastered mesterséges intelligenciával generált párbeszédeiben.

Pénteken az Aspyr kiadta a remastered második javításának kiegészítését és a Hotfix for Patch 2 egyetlen célja "a jogosulatlan AI-generált tartalmak kezelése". Az Aspyr mindössze ennyit mondott róla és, hogy a második javítással bevezetett összes fejlesztés változatlanul megmarad.Hozzátették, hogyés elnézést kérnek az okozott kellemetlenségekért. Az nincs kimondva, hogy ez Cadol felszólításával kapcsolatos, háttérben folyó tárgyalások miatt történt-e, de elég valószínűnek tűnik.