Jogi problémák miatt vehették ki az AI-szinkront a Tomb Raider IV-VI Remasteredből

Pénteken az Aspyr kiadta a remastered második javításának kiegészítését és a Hotfix for Patch 2 egyetlen célja "a jogosulatlan AI-generált tartalmak kezelése". Az Aspyr mindössze ennyit mondott róla és, hogy a második javítással bevezetett összes fejlesztés változatlanul megmarad.
Hozzátették, hogy eltávolították az összes AI hangalámondás tartalmat és elnézést kérnek az okozott kellemetlenségekért. Az nincs kimondva, hogy ez Cadol felszólításával kapcsolatos, háttérben folyó tárgyalások miatt történt-e, de elég valószínűnek tűnik.
