Javítják a zavaró teljesítményhibákat a Diablo IV-ben

Megerősítették, hogy a Diablo IV javítócsomagja a folyamatos teljesítményproblémákat, köztük a PC-s, játékmenetet befolyásoló VRAM-problémát fogja orvosolni, ennek kijavítása gördülékenyebb játékmenetet és egyenletesebb élményt nyújt majd.

A játéknak eddig is voltak problémái, de nyilván az a legfontosabb, hogy a cím hogyan tud a lehető legzökkenőmentesebben futni, az 1.1.1-es javítócsomag a teljesítményproblémákat orvosolja majd.A hírek szerint a Diablo IV erősen támaszkodik a grafikus kártyák VRAM-jára, ez néhány játékosnál szörnyű teljesítményhez vezet, még alacsonyabb beállítások használata esetén is. Bár a javítási jegyzetben nem szerepelt konkrétan, a Blizzard Entertainment közösségi vezetője, Adam Fletcher megerősítette, hogy ezt is javítja majd a patch és a csapat továbbra is figyelni fogja ezt a részt, amint a frissítés élesedik.Ez a gond más problémákhoz is vezet a Diablo IV -en belül, közvetlenközött, ezért sok játékos reméli, hogy a javítás nem fog újabb megoldandó problémákat okozni.