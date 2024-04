Japán nyelvű előzetest kapott a Stellar Blade

Újabb előzetest mutatott be a Sony Interactive Entertainment és a Shift Up csapata a hamarosan megjelenő Stellar Blade kapcsán, aminek az érdekessége most az lett, hogy egy teljes egészében japán nyelvű kedvcsinálóként tekinthetünk rá.

Ennek köszönhetően lehetőségünk nyílik megismerkedni egy kicsit a játék japán hangsávjaival, de mielőtt az Ázsia-rajongók megörülnének,, azt valamiért csak a keleti szigetországban megjelenő példányok tartalmazzák majd.Ettől függetlenül a Stellar Blade így is, úgy is megjelenik majd április 26-án a PS5 exkluzivitásában, ha pedig szívesen kipróbálnád a demóját, az már most elérhető a PlayStation Store kínálatában. Előbb azonban a kedvcsináló:

Nézd nagyban ezt a videót!