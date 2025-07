Januárban teljesen elengedi az Anthemet a Bioware

A kiváló, narratívára épülő egyjátékos címeiről ismert Bioware belevágott egy kooperatív lövöldébe és nem jött be, az Anthem 2021 óta nem kap frissítéseket és új tartalmat, jövőre pedig offline állapotba helyezik az egészet.

Az Anthem nek volt néhány pozitívuma, de a tartalom sovány volt , a történet hiánya csalódást okozott és nagyon messze volt például a Destiny 2-től. Alig 12 hónappal a megjelenés után a játék rendszereinek teljes átdolgozását ígérték, de ez soha nem jött el Azóta ugyanúgy megvásárolható és játszható, de már nem sokáig: a Bioware bejelentése szerintaz Anthem szerverei. Mivel ez egy online cím, így ezután nem lesz hivatalos módja annak, hogy egyedül vagy offline használjuk.A stúdió azt is közölte, hogy az Anthem et 2025. augusztus 15-én eltávolítják az EA Play előfizetési szolgáltatásból (és így a PC Game Pass és Game Pass Ultimateből is).