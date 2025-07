Itt az első NBA 2K26 trailer

A 2K Games és a Visual Concepts hivatalosan is bemutatták az NBA 2K26 első kedvcsinálóját, azonban bármennyire is óriási hír ez nagyon sok esetben, ezúttal azért nem sikerült túl nagy meglepetést okozni.

Ennek az oka, hogy a kedvcsinálóban nem is láthatunk a játékból gyakorlatilag semmit sem, csak korabeli élőszereplős felvételekből csemegéztek az alkotók, de azért így is volt értelme a videónak, hiszen legalább azt megerősítette, hogy a kosárlabdás játékPC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re is.Ezen felül kiderült, hogy a standard kiadás mellett két extra csomag is jön a játékhoz PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re, így a 100 dolláros Superstar Edition és a 150 dolláros Leave No Doubt Edition, amelyek mindegyike brutális mennyiségű digitális extrát ad hozzá az alapokhoz.

