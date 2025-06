Itt az első 007 First Light trailer

Az IO Interactive bemutatta a 007 First Light címre keresztelt James Bond-játék első kedvcsinálóját, ami nagyon gyorsan eloszlatott bennünk minden kételyt arról, hogy a srácok esetleg nem tudnák, mit csinálnak.

A jelek szerint nagyon is tudják, hiszen a gameplay felvételekkel gazdagon megpakolt trailer alapján egy olyan akciójáték készülődik a háttérben, ami már régóta nem érkezett meg a piacra, miközben, de a legjobb csak most jön.Bár idén már nem fér fel a megjelenési listára, a 007 First Light azonban biztosan megérkezik hozzánk 2026-ban PC-re, PS5-re, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch 2-re egyaránt. Ha ismerkednél vele, akkor indulhat a mozi:

Nézd nagyban ezt a videót!