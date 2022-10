Megmutatta magát mozgás közben a Resident Evil Village kiegészítője, a Shadows of Rose

A Resident Evil Showcase-en a Resident Evil 4 Remake mellett a Resident Evil Village is életjelet adott magáról, bepillantást nyerhettünk a hamarosan érkező kiegészítőbe, a Shadows of Rose-ba és a multiplayer módba, a Re:Verse-be is.

Az eventen a felújított Resident Evil 4 mellett a Shadows of Rose is kapott egy rövid előzetest, a kiegészítő végleg lezárja a Winters család nem túl vidám történetét,Láthattuk emellett mozgás közben a régóta várt TPS módot, valamint a Resident Evil Village MAC verziójáról és a Nintendo Switch verziójáról is szó esett, mindkét verzió október 28-án lesz elérhető. Az online módból, a Re:Verse-ből is kaptunk egy kis ízelítőt, amelyhez a jövőben többek között új tartalmak, új túlélők, pályák, ruházatok és kihívások is érkeznek majd.A Winters' Expansion és a Resident Evil Village Gold Edition, amely az alapjátékot és a DLC-t is tartalmazza, október 28-án jelenik meg PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S konzolokra és PC-re, Nintendo Switch-re pedig december 2-án érkezik a csomag. A DLC a Winters' Expansion csomagban érhető el, a Re:Verse-t pedig ingyen megkapják a Resident Evil Village játékosai.

