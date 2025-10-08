Ingyenes tartalmak készülnek az újabb mérföldet ünneplő Clair Obscur: Expedition 33-ba

Clair Obscur: Expedition 33 ma hivatalosan bejelentette, hogy megvan az 5 millió eladott példányszám, ráadásul az idei év egyik legnagyobb meglepetéséhez új tartalmak érkeznek, méghozzá egy ingyenes frissítéssel.

A Sandfall Interactive és a Kepler Interactive tájékoztatása szerint a frissítés tartalmaés felfedezésre váró meglepetésekkel, új főellenségekkel és csatákkal a játék későbbi szakaszainak újrajátszhatóságának növelése érdekében, valamint minden karakter számára vadonatúj ruhákkal.A frissítés minden platformra ingyenesen érkezik, de az még nem derült ki, hogy pontosan mikor várhatjuk. Az 5 milliós eladás kapcsán Guillaume Broche, a Sandfall Interactive kreatív igazgatója elmondta: nagyon hálásak a játékosoknak, hogy megosztják saját alkotásaikat, cosplayeznek, szeretik ezt a világot, amit létrehoztak.A bejelentéshez kaptunk egy új artworkot is, amelyen különböző gyermekjátékok láthatók és akik már előrehaladtak/befejezték a játékot, biztosan felfedeznek néhány easter egget.