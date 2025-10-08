Ingyenes tartalmak készülnek az újabb mérföldet ünneplő Clair Obscur: Expedition 33-ba

pc
ps5
xboxsx
2025. október 08.
26510
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Clair Obscur: Expedition 33 ma hivatalosan bejelentette, hogy megvan az 5 millió eladott példányszám, ráadásul az idei év egyik legnagyobb meglepetéséhez új tartalmak érkeznek, méghozzá egy ingyenes frissítéssel.
 

A Sandfall Interactive és a Kepler Interactive tájékoztatása szerint a frissítés tartalma új területeket/környezeteket hoz, tele új ellenségekkel és felfedezésre váró meglepetésekkel, új főellenségekkel és csatákkal a játék későbbi szakaszainak újrajátszhatóságának növelése érdekében, valamint minden karakter számára vadonatúj ruhákkal.

A frissítés minden platformra ingyenesen érkezik, de az még nem derült ki, hogy pontosan mikor várhatjuk. Az 5 milliós eladás kapcsán Guillaume Broche, a Sandfall Interactive kreatív igazgatója elmondta: nagyon hálásak a játékosoknak, hogy megosztják saját alkotásaikat, cosplayeznek, szeretik ezt a világot, amit létrehoztak.

A bejelentéshez kaptunk egy új artworkot is, amelyen különböző gyermekjátékok láthatók és akik már előrehaladtak/befejezték a játékot, biztosan felfedeznek néhány easter egget.



Clair Obscur: Expedition 33 ma hivatalosan bejelentette, hogy megvan az 5 millió eladott példányszám, ráadásul az idei év egyik legnagyobb meglepetéséhez új tartalmak érkeznek, méghozzá egy ingyenes frissítéssel.'>
1 hozzászólás

VaPe

30 perce

Korrekt. mosolygó smiley

válasz erre
Clair Obscur: Expedition 33
20.400 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

A Baldur's Gate 3 és a Clair Obscur színészeivel erősít a Dead Take

A Baldur's Gate 3 és a Clair Obscur színészeivel erősít a Dead Take

A Clair Obscur sikere után visszatérhet a körökre osztott játékmenethez a Final Fantasy

A Clair Obscur sikere után visszatérhet a körökre osztott játékmenethez a Final Fantasy

Harminchárom nap után 3,3 millió példányban fogyott a Clair Obscur: Expedition 33

Harminchárom nap után 3,3 millió példányban fogyott a Clair Obscur: Expedition 33

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
689165 11

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profiljademeterf profilja