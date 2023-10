Ingyenes DLC is jön az Alan Wake 2-höz a megjelenés után

Az Alan Wake 2 a megjelenés után jelentős támogatást kap, beleértve az ingyenes és fizetős DLC-ket is, vagyis a cím a megjelenés után is sokáig szórakoztathat bennünket - derül ki Sam Lake, a Remedy Entertainment kreatív igazgatójának interjújából.

Az EGX eseményen a vezető elmondta, a cím megjelenése utánlesznek. A játéknak lesz két fizetős bővítménye is, amelyeket már korábban bejelentettek és amelyek a Night Springs és a Lake House címet viselik majd. Több információt nem hoztak nyilvánosságra ezekről, de hamarosan további részletekkel is szolgálnak.Azt már eddig is tudtuk, hogy jelentős tartalmat kapunk, az Alan Wake 2 több mint 20 órás lesz, ami az egyik leghosszabb játék , amit a stúdió valaha fejlesztett. Összehasonlításképp: az első részt átlagosan 11 óra alatt tudjuk befejezni, ha csak a fő sztorit követjük. Néhány hete a csapat megerősítette azt is , hogy Performance Mode-dal érkezik majd PS5 és Xbox Series X konzolokra.