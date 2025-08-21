Ingyen szedhető a Kamaeru: A Frog Refuge és a Strange Horticulture az Epicről

A Kamaeru: A Frog Refuge egy bájos, természetmegőrzésről szóló játék, amelyben barátunkkal közösen alakítunk ki menedéket a kis békáknak, miközben fényképezhetjük őket, minijátékokban vehetünk részt, növényeket nevelhetünk és saját ízlésünk szerint díszíthetjük a mocsári élőhelyet. A játék egyszerre nyugtató, kreatív és könnyed kikapcsolódást kínál.
A Strange Horticulture ezzel szemben egy sötétebb hangulatú puzzle játék, ahol egy növénybolt tulajdonosaként kell rejtélyes ügyfelekkel foglalkoznunk, különleges növényeket azonosítanunk, és közben egy több száz éves titok nyomába erednünk. A macskasimogatástól a kultuszokkal való találkozásig sokféle élmény vár ránk ebben az okkult kalandban.
A Kamaeru: A Frog Refuge és a Strange Horticulture ingyenesen letölthető az Epic Games Store kínálatából augusztus 28-ig.
Kedvcsinálónak pedig itt van mindkét játékról egy-egy videó: