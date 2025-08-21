Ingyen szedhető a Kamaeru: A Frog Refuge és a Strange Horticulture az Epicről

pc
2025. augusztus 21.
gabormato
gabormato
Ismét két ingyenes játékot zsebelhetünk be az Epic Games Store kínálatából, hiszen augusztus 21 és 28 között a békagyűjtögetős Kamaeru: A Frog Refuge és az okkult rejtélyekkel teli Strange Horticulture vált elérhetővé díjmentesen a nyár végére.
 

A Kamaeru: A Frog Refuge egy bájos, természetmegőrzésről szóló játék, amelyben barátunkkal közösen alakítunk ki menedéket a kis békáknak, miközben fényképezhetjük őket, minijátékokban vehetünk részt, növényeket nevelhetünk és saját ízlésünk szerint díszíthetjük a mocsári élőhelyet. A játék egyszerre nyugtató, kreatív és könnyed kikapcsolódást kínál.

A Strange Horticulture ezzel szemben egy sötétebb hangulatú puzzle játék, ahol egy növénybolt tulajdonosaként kell rejtélyes ügyfelekkel foglalkoznunk, különleges növényeket azonosítanunk, és közben egy több száz éves titok nyomába erednünk. A macskasimogatástól a kultuszokkal való találkozásig sokféle élmény vár ránk ebben az okkult kalandban.

A Kamaeru: A Frog Refuge és a Strange Horticulture ingyenesen letölthető az Epic Games Store kínálatából augusztus 28-ig.

Kedvcsinálónak pedig itt van mindkét játékról egy-egy videó:



