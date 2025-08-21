Ingyen szedhető a Kamaeru: A Frog Refuge és a Strange Horticulture az Epicről

Ismét két ingyenes játékot zsebelhetünk be az Epic Games Store kínálatából, hiszen augusztus 21 és 28 között a békagyűjtögetős Kamaeru: A Frog Refuge és az okkult rejtélyekkel teli Strange Horticulture vált elérhetővé díjmentesen a nyár végére.

A Kamaeru: A Frog Refuge egy bájos, természetmegőrzésről szóló játék, amelyben barátunkkal közösen alakítunk ki menedéket a kis békáknak, miközben fényképezhetjük őket, minijátékokban vehetünk részt, növényeket nevelhetünk és. A játék egyszerre nyugtató, kreatív és könnyed kikapcsolódást kínál.A Strange Horticulture ezzel szemben egy sötétebb hangulatú puzzle játék, ahol egy növénybolt tulajdonosaként kell rejtélyes ügyfelekkel foglalkoznunk, különleges növényeket azonosítanunk, és közben egy több száz éves titok nyomába erednünk. A macskasimogatástól a kultuszokkal való találkozásig sokféle élmény vár ránk ebben az okkult kalandban. Kamaeru: A Frog Refuge és a Strange Horticulture ingyenesen letölthető az Epic Games Store kínálatából augusztus 28-ig.Kedvcsinálónak pedig itt van mindkét játékról egy-egy videó: