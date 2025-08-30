Ingyen hétvégét tart a Path of Exile 2

A Path of Exile 2 új frissítése kiküszöböli a korai hozzáférésű verzióval kapcsolatos legfontosabb problémákat. Továbbá most már négy felvonásos kampány van, amelyet három extra közjáték követ, amelyek soha nem látott történetekkel és boss-csatákkal vezetnek el a végjátékig.
Aki kipróbálta az eredeti játékot, az egészen más élményre számíthat a folytatásban és még mindig megvan rá az esély, hogy a legjobb ARPG-k közé kerüljön. A GGG még mindig dolgozik rajta, de eddig fizetni kellett, ha a korai hozzáféréssel akartunk játszani, most rövid díjmentesen belenézhetünk.
A Path of Exile 2 a most megjelent Third Edict Content Update-tel együtt szeptember 1. (hétfő) magyar idő szerint 22 óráig ingyenes Xbox Series X|S-re, PlayStation 5-re és PC-re, korlátlan fejlődéssel és az elért előrehaladásunk mentésével.