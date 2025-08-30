Ingyen hétvégét tart a Path of Exile 2

pc
ps5
xboxsx
2025. augusztus 30.
28210
Botyi profilja, adatai
Botyi
Soha nem volt jobb alkalom a Path of Exile 2 kipróbálására, ugyanis a fejlesztő-kiadó Grinding Gear Games a harmadik évad premierjével együtt élesített egy ingyenes hétvégét a korai hozzáférésű ARPG-hez.
 

A Path of Exile 2 új frissítése kiküszöböli a korai hozzáférésű verzióval kapcsolatos legfontosabb problémákat. Továbbá most már négy felvonásos kampány van, amelyet három extra közjáték követ, amelyek soha nem látott történetekkel és boss-csatákkal vezetnek el a végjátékig.

Aki kipróbálta az eredeti játékot, az egészen más élményre számíthat a folytatásban és még mindig megvan rá az esély, hogy a legjobb ARPG-k közé kerüljön. A GGG még mindig dolgozik rajta, de eddig fizetni kellett, ha a korai hozzáféréssel akartunk játszani, most rövid díjmentesen belenézhetünk.

A Path of Exile 2 a most megjelent Third Edict Content Update-tel együtt szeptember 1. (hétfő) magyar idő szerint 22 óráig ingyenes Xbox Series X|S-re, PlayStation 5-re és PC-re, korlátlan fejlődéssel és az elért előrehaladásunk mentésével.

Nézd nagyban ezt a videót!



Path of Exile 2 kipróbálására, ugyanis a fejlesztő-kiadó Grinding Gear Games a harmadik évad premierjével együtt élesített egy ingyenes hétvégét a korai hozzáférésű ARPG-hez.'>
nincs még hozzászólás

Path of Exile 2
11.990 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Jön a Path of Exile 2: Dawn of the Hunt, a játék eddigi legnagyobb tartalmi frissítése

Jön a Path of Exile 2: Dawn of the Hunt, a játék eddigi legnagyobb tartalmi frissítése

Megérkezett a Path of Exile 2 gépigény

Megérkezett a Path of Exile 2 gépigény

December 6-ra tolták a Path of Exile 2 korai hozzáférését

December 6-ra tolták a Path of Exile 2 korai hozzáférését

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
686633 10

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profilja