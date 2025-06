ILL címmel mutattak be rendkívül gusztustalan horrort

A Mundfish Powerhouse, az Atomic Heart mögött álló stúdió kiadói ága bemutatta az ILL -t, a fejlesztő Team Clout első személyű túlélő horrorjátékát, amely egy sötét, elhagyatott erődben játszódik, amelyet egy titokzatos entitás vett birtokba.

A Team Clout szerint az ILL még a műfaj legtapasztaltabb veteránjait is kihívás elé állítja a felkavaróan valósághű borzalmakkal, köszönhetően az Unreal Engine 5-nek. A fizika lehetővé teszi aés a különleges hangrendszerrel minden sikolyban érezni fogjuk a kínt, amikor játszunk.A sajtóközleményben kiemelték azt is, az ILL fejlesztői tapasztalt horrorszakértők, akik olyan művekben működtek közre, a V/H/S/Beyond, Longlegs, IT: Welcome to Derry, Azrael és a Sony Pictures különböző horrorprojektjei.A kellően betegnek ígérkező horrorjáték PS5-re, Xbox Series X/S-re és PC-re érkezik, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.

