Ígéretes lopakodós akció jön Eriksholm: The Stolen Dream címmel

A lopakodós játékok száma megnőtt az elmúlt néhány évben, ezúttal a River End Games készít egy izometrikus, történetközpontú, fejtörőkkel teli lopakodós játékot Eriksholm: The Stolen Dream címmel.

Az Eriksholm: A The Stolen Dreamet a tavaly decemberi PC Gaming Show-n leplezték le és egy egyjátékos kalandot ígér, most pedig két új trailert is kiadtak. Történetünk az 1900-as évek elejének fantáziavilágában játszódik, ahol egy testvérpár, akiknek meggyűlik a bajuk a hatóságokkal, egyre mélyebb összeesküvésbe keverednek.A játék során három karakter között váltogatva oldhatjuk meg a helyzeteket és rejtvényeket, a szintek között szépen animált jelenetek segítik a történet előrehaladását. Aérkező cím demója már kipróbálható a Steamen és az Epicen

