Holnap indul a Diablo IV következő szezonja

A Blizzard gyakorlatilag minden fontosabb információt megosztott velünk a Diablo IV következő szezonjáról, amiről már most biztos, hogy a holnapi napon, azaz január 23-án elrajtol - méghozzá rengeteg hasznos újdonság társaságában.

A Season of the Construct címre keresztelt új évaddal, így például érkezik egy új pet, a StarCraft-sorozatot idéző kis lények, de jó hír, hogy a Blizzard a Vault dungeonok frissítésével rengeteg extra tárgyat, felszerelést és egyebet tett feloldhatóvá, szóval érdemes lesz elmerülni a lootolás örömeiben.Mindez persze csak a jéghegy csúcsa, az új szezon egy sor más egyéb extra dologgal is szolgál majd nekünk, és ha szívesen megismerkednél ezekkel az extrákkal, akkor az alábbi videó jóvoltából mindent megtekinthetsz már a gyakorlatban is.

Nézd nagyban ezt a videót!