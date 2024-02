Hivatalos: jön a Resident Evil 4 Gold Edition

Miután a különböző szerveknek sikerült idő előtt lebuktatnia , a Capcom nem várt túl sokat a hivatalos bejelentéssel sem, így most már biztosak lehetünk benne: jön a Resident Evil 4 Gold Edition, méghozzá előbb, mint gondoltuk volna.

A kérdéses csomag ugyanis már február 9-én, azaz a jövő héten elérhető lesz PC-re, PS4-re, PS5-re, valamint Xbox Series X/S-re egyaránt, méghozzá az alapjáték mellett gyakorlatilag az összes olyan extrával, ami az elmúlt években valaha is megjelent a játékhoz.Ennek megfelelően, az Extra DLC Pack - legyen ez bármi is -, de ingyen letölthető formában természetesen a The Mercenaries játékmódot is behúzhatják majd hozzá a rajongók, hogy teljes legyen a kép.

