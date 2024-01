Hivatalos: holnap State of Play eseményt tart a PlayStation, több mint 15 játékot prezentálnak majd

A korábbi szivárgás után a PlayStation csapatának nem volt érdeke tovább titkolózni a következő State of Play esemény kapcsán, így megerősítették, hogy január 31-én, azaz holnap nagy bejelentések körvonalazódnak.

A Youtube, a Twitch és a TikTok közbenjárásával közvetített esemény várhatóan 40 percen át tart majd és a legjobb az egészben, hogy nem egy-két játékra koncentrál majd, hanem várhatóan 15 videojátékot láthatunk ezen keresztül, miközben a játékvilág legnagyobb elméi bukkannak fel a kamerák előtt.Ami biztos, hogy a mintegy 40 perces előadás részeként felbukkan majd a Stellar Blade és a Rise of the Ronin is, de a lista többi szereplője egyelőre nem ismert még teljesen, viszont