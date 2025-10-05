Határozatlan időre elhalasztották a Kingmakers megjelenését

A Redemption Road azt írta, hosszas mérlegelés után rájöttek, hogy a Kingmakers október 8-ra tervezett megjelenése nem valósítható meg. Elnézést kértek mindenkitől, aki izgatottan várja ezt a játékot, ugyanakkor úgy tűnik, jó okuk volt meghozni azt a döntést.
Kifejtették, hogy ez egy hihetetlenül ambiciózus, kompromisszumok nélküli játék és nem akarnak lemondani egyetlen tervezett funkcióról sem azért, hogy hamarabb piacra dobhassák. Céljuk a kezdetektől fogva az volt, hogy olyan játékot hozzanak létre, amely játékmenete, mérete, mélysége és interaktivitása semmihez sem hasonlítható.
Hozzátették, hogy az UE4-et maximumra húzták és 60 FPS-t biztosítanak a középkategóriás PC-knek is, hamarosan pedig egy félórás gameplay-jel jelentkeznek.