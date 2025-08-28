Ha nem lenne elég nehéz az Elden Ring Nightreign, jön egy high-difficulty mód

Azok, akiknek tetszett az Elden Ring kooperatív spin-offja, a Nightreign a megjelenéskor, de úgy gondolják, hogy túl könnyű, azok felkészülhetnek, hiszen a Bandai Namco és a FromSoftware bejelentette egy magas nehézségi fokozatú mód bevezetését.

Ez a Deep of Night címet kapta és olyan tapasztalt játékosoknak szól, akik már sokszor átvészeltek egy éjszakát. Az új nehézségtartalmaz, nem lehet majd megadni, hogy melyik Nightlorddal szeretnél harcolni és a terepváltozások sem lesznek láthatóak.Természetesen a nehézség fokozódik, minél mélyebbre ereszkedünk, a besorolás a győzelmek és vereségek alapján változik, ami befolyásolja a "mélységet" - a csapat elmondása szerint. Továbbá lesznek néhány különleges, kizárólag a Deep of Night-ban elérhető tárgy, de néhány "káros hatás" is megjelenik.Júniusi tesztünkben azt emeltük ki, hogy a Nightreign kielégítő mennyiségű tartalmat hozott, amely csak bővülni fog - lám, itt a nyakunkon az újabb frissítés.