Ha nem lenne elég nehéz az Elden Ring Nightreign, jön egy high-difficulty mód

Ez a Deep of Night címet kapta és olyan tapasztalt játékosoknak szól, akik már sokszor átvészeltek egy éjszakát. Az új nehézség szeptember 11-én érkezik és erősebb ellenségeket tartalmaz, nem lehet majd megadni, hogy melyik Nightlorddal szeretnél harcolni és a terepváltozások sem lesznek láthatóak.
Természetesen a nehézség fokozódik, minél mélyebbre ereszkedünk, a besorolás a győzelmek és vereségek alapján változik, ami befolyásolja a "mélységet" - a csapat elmondása szerint. Továbbá lesznek néhány különleges, kizárólag a Deep of Night-ban elérhető tárgy, de néhány "káros hatás" is megjelenik.
Júniusi tesztünkben azt emeltük ki, hogy a Nightreign kielégítő mennyiségű tartalmat hozott, amely csak bővülni fog - lám, itt a nyakunkon az újabb frissítés.