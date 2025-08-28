Ha nem lenne elég nehéz az Elden Ring Nightreign, jön egy high-difficulty mód

pc
ps4
ps5
xone
xboxsx
2025. augusztus 28.
24510
Botyi profilja, adatai
Botyi
Azok, akiknek tetszett az Elden Ring kooperatív spin-offja, a Nightreign a megjelenéskor, de úgy gondolják, hogy túl könnyű, azok felkészülhetnek, hiszen a Bandai Namco és a FromSoftware bejelentette egy magas nehézségi fokozatú mód bevezetését.
 

Ez a Deep of Night címet kapta és olyan tapasztalt játékosoknak szól, akik már sokszor átvészeltek egy éjszakát. Az új nehézség szeptember 11-én érkezik és erősebb ellenségeket tartalmaz, nem lehet majd megadni, hogy melyik Nightlorddal szeretnél harcolni és a terepváltozások sem lesznek láthatóak.

Természetesen a nehézség fokozódik, minél mélyebbre ereszkedünk, a besorolás a győzelmek és vereségek alapján változik, ami befolyásolja a "mélységet" - a csapat elmondása szerint. Továbbá lesznek néhány különleges, kizárólag a Deep of Night-ban elérhető tárgy, de néhány "káros hatás" is megjelenik.

Júniusi tesztünkben azt emeltük ki, hogy a Nightreign kielégítő mennyiségű tartalmat hozott, amely csak bővülni fog - lám, itt a nyakunkon az újabb frissítés.

1 hozzászólás

fighterlaci

58 perce

Szépen pörgetik a gammát!

válasz erre
Elden Ring Nightreign
16.100 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Holnap érkezik az Elden Ring Nightreign következő Everdark Sovereign főellensége

Holnap érkezik az Elden Ring Nightreign következő Everdark Sovereign főellensége

Jövő héten jön a duó mód az Elden Ring Nightreign-be

Jövő héten jön a duó mód az Elden Ring Nightreign-be

A legutóbbi két Elden Ring kiadás átlépte a 15 milliós eladást

A legutóbbi két Elden Ring kiadás átlépte a 15 milliós eladást

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
686505 10

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profilja