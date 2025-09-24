Gameplayt kapott a Capcom 5 éve bejelentett sci-fije, a Pragmata

A Tokyo Game Show-n a Capcom a bemutatóját a Pragmata új gameplay trailerével nyitotta meg, azonban a kiadó nem árulta el a játék megjelenési dátumát, így a homályos 2026 megjelenési időpont változatlan maradt.
Az új kedvcsináló bemutatja a Sheltert, amelyet a Capcom úgy ír le, mint a bázisunkat, ahol fejleszthetjük és felszabadíthatjuk a képességeinket és még sok minden mást. Építhetünk fegyvereket és felkészülhetünk arra, ami a holdkutató állomáson vár ránk.
Láthatjuk hőseinket, Hughot és Dianát, amint harcba keverednek és a játék egyedi, puzzle-alapú támadási mechanikájával szállnak szembe az ellenséggel.