Gameplayt kapott a Capcom 5 éve bejelentett sci-fije, a Pragmata

2025. szeptember 24.
A Capcom először 2020 júniusában jelentette be a Pragmata című játékot, - amely egy eredeti IP a Monster Hunter, Resident Evil és Street Fighter játékokról ismert kiadótól, - azóta többször is elhalasztották a megjelenését, most 2026-ra várható.
 

A Tokyo Game Show-n a Capcom a bemutatóját a Pragmata új gameplay trailerével nyitotta meg, azonban a kiadó nem árulta el a játék megjelenési dátumát, így a homályos 2026 megjelenési időpont változatlan maradt.

Az új kedvcsináló bemutatja a Sheltert, amelyet a Capcom úgy ír le, mint a bázisunkat, ahol fejleszthetjük és felszabadíthatjuk a képességeinket és még sok minden mást. Építhetünk fegyvereket és felkészülhetünk arra, ami a holdkutató állomáson vár ránk.

Láthatjuk hőseinket, Hughot és Dianát, amint harcba keverednek és a játék egyedi, puzzle-alapú támadási mechanikájával szállnak szembe az ellenséggel.

Még júniusban alaposabban is megismerhetjük a Resident Evil Requiemet

Életjelet adott magáról a Capcom régóta készülő sci-fije, a Pragmata

Trailert kapott a Capcom ismét elcsúsztatott sci-fi játékaként érkező Pragmata

