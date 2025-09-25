Gameplay trailert és megjelenési dátumot kapott a Saros

A Sarost februárban egy cinematic trailerrel leplezték le és a Housemarque akkor azt mondta, hogy a játékmenetből készült felvételek az év későbbi részében lesznek láthatók. Ez az idő most elérkezett, és a Sony legújabb State of Play bemutatója során öt percnyi anyagot mutattak be.
A Saros főszereplője Rahul Kohli (iZombie, Az Usher háza bukása, A Hill-ház szelleme) és a Returnal sci-fi akció témáját folytatja, de a játékok narratív szempontból nem kapcsolódnak egymáshoz. Hősünk egy baljós napfogyatkozás alatt küzd a túlélésért a Carcosa elveszett kolóniáján és egy gyors tempójú, filmszerű élményre számíthatunk.
A trailer PS5-ön, 60 fps-sel, Unreal Engine 5 segítségével lett rögzítve és még fejlesztés alatt áll, így a jövő évi megjelenéskor finomításokkal, javításokkal találkozhatunk.