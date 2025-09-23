Friss traileren Kojima új horrorja, az OD

Szeptember elején felhívtuk rá a figyelmet, hogy valami extra dolog történhet a jubileumot ünneplő Kojima Productions-nél, így is történt: a Beyond the Strand című élő közvetítés során új információkat kaptunk a OD című játékról.

A cím, - amelyet Kojima korábban játéknak, egyben filmnek és egyben új médiumnak nevezett, - új előzetest kapott a livestream során, miközben Phil Spencer csatlakozott a jól ismert alkotóhoz. Az Xbox főnöke elmondta, támogatják a fejlesztőket abban, hogy feszegessék a határokat és pontosan ez az, amit az OD is tesz.Kojima hozzátette, át akarja lépni a filmek és játékok rendszerét, majd bemutatott egy kedvcsinálót az Unreal Engine 5-öt használó OD-ről. A fejlesztő szerint ha más nem is, de a motion capture lenyűgöző, a játék pedig egy új alcímet is kapott, ez lett a Knock, mert Kojima aKojima viccesen megjegyezte, hogy díjat szeretne nyerni, mert ő volt az első, aki motion capture-rel megörökített egy szellemet és hogy a legijesztőbb élmény az volt, amikor Phil Spencer mellett állt a színpadon...