Ezért kell a Helldivers 2-nek háromszor több tárhely PC-n, mint konzolokon

2025. október 03.
Botyi
A játék hivatalos Reddit-oldalán közzétett hosszú tech blog bejegyzésében Brendan Armstrong, az Arrowhead Game Studios műszaki igazgatóhelyettese elmagyarázta, miért háromszor akkora a játék PC-re való telepítési mérete (150 GB), mint PS5-re és Xbox Series X/S-re.
 

Armstrong kifejtette, a nagy méret fő oka az, hogy azoknak a játékosoknak is kedvezni akarnak, akik még mindig HDD-ket használnak a játékokhoz, és hogy a tartalmat duplikálni kell, hogy javuljon a betöltési sebesség. Ugyanis a HDD-k az adatokat egy forgó részen tárolják és egy fizikai kar olvasófejjel kell végigmozdulnia a tányéron, hogy megtalálja és lekérje az adatokat.

Hogy ne legyenek teljesítményproblémák, bizonyos adatfájlokat (például egy általános fa textúrát, vagy hanghatást) szándékosan duplikáltak és másolataikat fizikailag közel helyezték el ahhoz a helyhez, ahol a játékban szükség lenne rájuk.

A legtöbb PC és az összes modern konzol már SSD-ket használ, amelyeknek nincsenek mozgó alkatrészeik, így ez a "keresési idő" gyakorlatilag nulla.
