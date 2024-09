A Sony az éjjeli State of Play alkalmából kiadott egy friss trailert a PS5 Pro konzolhoz kapcsolódóan, mégpedig azzal a célzattal, hogy megmutassa a rajongóknak, milyen játékok is érkeznek a platformra.

A kedvcsináló részeként nemcsak a kérdéses alkotásokat prezentálják, de a fejlesztők még meg is szólalnak azzal kapcsolatban, hogyAmennyiben neked is fáj a fogad egy PS5 Pro-ra és nagyon kíváncsi lennél arra, hogy miért lesz érdemes lecsapni a masinára, egyáltalán mit hozhatunk majd ki vele a játékokból, akkor itt a remek alkalom, hogy bővebben is ismerkedhess vele.

