Északi régiót hozott a Titan Quest II első frissítése

A Northern Beaches fejezet a kibővíti a Titan Quest II világát többféle harccal, környezettel és stratégiával, amely mától elérhető minden Early Access felhasználó számára. Folytatjuk kampányunkat az Ichthianok ellen, miközben a King of Tides erődje felé nyomulunk.
Egy jeges erőt engedhetünk szabadjára a Frostbite képességfával és kombinálhatjuk a Cold Snap, Frost Explosion és Deep Freeze képességekkel egy jeges láncreakcióhoz. Új kihívások és felfedezések várnak ránk a viharvert partokon új rejtvényekkel és rejtett zugokkal.
A THQ Nordic és a Grimlore Games megosztott egy részletes gameplay videót a Northern Beachesről, amelyben láthatjuk az új képességeket és ellenségeket, íme: