Északi régiót hozott a Titan Quest II első frissítése

2025. szeptember 30.
Botyi
Zajlik a Titan Quest II korai hozzáférésű szakasza, a csapat pedig most bejelentette, hogy ma érkezik az új Northern Beaches frissítés, ez új ellenségeket, három komoly főellenséget, egyedi képességeket és rejtett titkokat ígér.
 

A Northern Beaches fejezet a kibővíti a Titan Quest II világát többféle harccal, környezettel és stratégiával, amely mától elérhető minden Early Access felhasználó számára. Folytatjuk kampányunkat az Ichthianok ellen, miközben a King of Tides erődje felé nyomulunk.

Egy jeges erőt engedhetünk szabadjára a Frostbite képességfával és kombinálhatjuk a Cold Snap, Frost Explosion és Deep Freeze képességekkel egy jeges láncreakcióhoz. Új kihívások és felfedezések várnak ránk a viharvert partokon új rejtvényekkel és rejtett zugokkal.

A THQ Nordic és a Grimlore Games megosztott egy részletes gameplay videót a Northern Beachesről, amelyben láthatjuk az új képességeket és ellenségeket, íme:

Nézd nagyban ezt a videót!



VaPe

27 perce

Látványos a cucc!

Titan Quest II
