Elképesztő összeget kereshetünk a Fortnite-ban, ha ügyesek leszünk a hétvégén

Meglepő kooperáció született az Epic Games és a világ egyik legismertebb videósa, MrBeast között, aki úgy döntött, hogy összerak egy saját játékmódot a Fortnite keretein belül, ami már önmagában is örömteli hír lenne.

Csakhogy itt nem állt meg a történet, lévén a MrBeast's Extreme Survival Challenge névre keresztelt játékmód értékes nyereményekkel is szolgál majd a rajongók számára, így aki elég ügyes, az akár az egymillió dolláros fődíjat is elhozhatja.Az új játékmód gyakorlatilag egy akadálypálya lesz majd, amit csak a legjobbak tudnak teljesíteni, azonban nekik is csak pár órájuk lesz rá, hiszen, és 9-kor már be is fejeződik. Aki addig a legjobb eredményt éri el, annak a kezét üti majd az elképesztő díj.