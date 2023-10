Elindult a Steam Next Fest, ismét rengeteg játékot próbálhatunk ki ingyen

A Valve egyik legjobb ötlete volt a közelmúltban a Steam Next Fest elindítása, aminek részeként a játékosoknak lehetőségük nyílik kipróbálni egy sor ingyenes címet, köztük olyanokat, amelyek még meg sem jelentek.

Aki tehát belekóstolna egy kicsit a közeli jövőben érkező alkotásokba is, október 16-ig mindenképpen csatlakozzon a Steam Next Fest eseményhez, hiszen részeként, sőt az élő közvetítések mellett még arra is lehetőségünk nyílik bizonyos esetekben, hogy beszélgessünk egy kicsit a fejlesztőkkel.Felsorolni is nehéz lenne, hogy az esemény részeként milyen sok videojátékot válogatott ki a Valve, de érdemes felkészülni, mert a kisebb címek mellett a nagyobb nevek ugyanolyan nagy szerepet kaptak az esemény során.