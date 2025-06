Elindult a Borderlands 4 előrendelése, lehullt a lepel a megjelenés utáni tartalmak egy részéről

A 2K Games és a Gearbox bejelentették, hogy már előrendelhető a Borderlands 4, amiből nemcsak standard, hanem két extrább, ezáltal pedig drágább kiadás is érkezett, amelyek lerántották a leplet a megjelenés utáni tartalmakról is.

Lesz ugyanis egy 100 dolláros Deluxe kiadás, ami tartalmazza a Bounty Pack Bundle-t, azaz, amelyek újabb területekkel, küldetésekkel, főellenfelekkel, Vault kártyákkal, egyedi kihívásokkal, jutalmakkal, felszerelésekkel, fegyverekkel, járművekkel és kozmetikai tárgyakkal bővítik majd az alapokat.Ezek lesznek tehát az első megjelenés utáni tartalmak, de ha ennél is többre vágyunk már most, előrendelhető egy 130 dolláros Super Deluxe kiadás is, ami a fentiek mellett egy Vault Hunter Packkot is felvonultat két extra történetcsomaggal, régióval és fegyverekkel, sőt ECHO-4 kozmetikai tárgyakat, illetve extra Vault Hunter skineket is adtak hozzá a készítők.