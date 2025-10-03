Elindult a Black Ops 7 bétája és jöttek a csalók is

Tegnap hivatalosan is elindult a Call of Duty: Black Ops 7 béta verziója, amely több ezer lelkes játékost fogadott, akik a november 14-i hivatalos megjelenése előtt kipróbálhatják, úgy tűnik azonban, hogy számos csaló is bejutott.

This clip was from earlier today. The account was already banned.

A Black Ops 7 bétájának futtatásához engedélyezni kell a TPM 2.0 és a Secure Boot funkciókat, amelyek a Treyarch szerint szükségesek ahhoz, hogy biztonságosabb környezetet teremtsenek, amely jobban kiszűri a csalásokat.A béta elindulása után néhány órával azonban a közösségi médiában megjelentek olyan videók, amelyek wall hackeket és célzóbotokat mutattak be, például a lent is látható felvétel, amely a jól ismert csalásokat mutatja be az új játékban működés közben.A Treyarch megerősítette, hogy ezt a fiókot manuálisan letiltották, azonban az Activisiona lövöldébe, erre a teljes megjelenésig kell várni.