Elhunyt a Dark Souls-sorozat narrátora

Pik-Sen Lim brit színésznő, aki Penangban (Malajzia) született, több forrás szerint 80 éves korában elhunyt hétfőn, a játékosok számára leginkább a Dark Souls-sorozat narrátorának szinkronszínésznőjeként lehet ismert.

A színésznő 1964-ben kezdett el dolgozni és számos projektben szerepelt, köztük a legismertebb a Mind Your Language, a Spearhead és a Johnny English Reborn. A Moby Games oldalán hétszer szerepel a neve: Dark Souls (PS3, Xbox 360), Dark Souls: Prepare to Die Edition, Dark Souls III (PC, PS4, Xbox One), Dark Souls: Remastered.A színésznő halálhíre után azonnal megérkezett a Dark Souls közösség megemlékezése, akik a franchise szerves részének tekintik a hangját. Az egyik hozzászóló azt emelte ki:Dark Souls játékosnak és elképesztő munkát végzett.Nyugodjék békében!