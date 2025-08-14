Éles a Battlefield 6 újabb bétája, de Xboxon lehetnek csatlakozási gondok

2025. augusztus 14.
A Battlefield 6 első nyílt béta hétvégéje hatalmas siker volt, csak a Steamen az egyidejű játékosok száma meghaladta a félmilliót, most pedig már itt a második, még nagyobb nyílt béta, ami szintén ingyenes.
 

Ezúttal már nem kell regisztrálni a Battlefield Labs-ba, hogy csatlakozhassunk az akcióhoz, ez csak az első hétvége korai hozzáférésére vonatkozott. Mindössze egy EA-fiókra van szükség és hogy ez össze legyen kapcsolva azzal a platformmal, amelyen játszani szeretnénk.

A múlt heti verzióban szereplő összes tartalmat megkapjuk most is, plusz az összes térképen két további mód közül lehet választani: Rush és Squad Deathmatch. Csatlakozik az Empire State című új helyszín is, amelyen New York utcáin vívhatunk csatákat és persze mind a négy módban.

Mindeközben az Xbox-játékosoknak nehéz napjuk lesz, mivel a Microsoft megerősítette, hogy több fontos online funkció is jelentős üzemszünetet szenvedett és dolgoznak a megoldáson.



Battlefield 6
