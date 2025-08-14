Éles a Battlefield 6 újabb bétája, de Xboxon lehetnek csatlakozási gondok

Ezúttal már nem kell regisztrálni a Battlefield Labs-ba, hogy csatlakozhassunk az akcióhoz, ez csak az első hétvége korai hozzáférésére vonatkozott. Mindössze egy EA-fiókra van szükség és hogy ez össze legyen kapcsolva azzal a platformmal, amelyen játszani szeretnénk.
A múlt heti verzióban szereplő összes tartalmat megkapjuk most is, plusz az összes térképen két további mód közül lehet választani: Rush és Squad Deathmatch. Csatlakozik az Empire State című új helyszín is, amelyen New York utcáin vívhatunk csatákat és persze mind a négy módban.
Mindeközben az Xbox-játékosoknak nehéz napjuk lesz, mivel a Microsoft megerősítette, hogy több fontos online funkció is jelentős üzemszünetet szenvedett és dolgoznak a megoldáson.
Weekend 2 of the #Battlefield 6 Open Beta is now LIVE ????? Battlefield (@Battlefield) August 14, 2025
Dominate on Operation Empire State and Rush towards every objective alongside your squad. ???? pic.twitter.com/e6LUdGR3iX
We are aware that users are having issues with creating or receiving Party and Game invites and messages. Our engineers are on it! Follow here and on https://t.co/kQKp1MgssY for updates.? Xbox Support (@XboxSupport) August 14, 2025