Éles a Battlefield 6 újabb bétája, de Xboxon lehetnek csatlakozási gondok

Battlefield 6 első nyílt béta hétvégéje hatalmas siker volt, csak a Steamen az egyidejű játékosok száma meghaladta a félmilliót, most pedig már itt a második, még nagyobb nyílt béta, ami szintén ingyenes.

Weekend 2 of the #Battlefield 6 Open Beta is now LIVE ????



Dominate on Operation Empire State and Rush towards every objective alongside your squad. ???? pic.twitter.com/e6LUdGR3iX ? Battlefield (@Battlefield) August 14, 2025

We are aware that users are having issues with creating or receiving Party and Game invites and messages. Our engineers are on it! Follow here and on https://t.co/kQKp1MgssY for updates. ? Xbox Support (@XboxSupport) August 14, 2025

Ezúttal már nem kell regisztrálni a Battlefield Labs-ba, hogy csatlakozhassunk az akcióhoz, ez csak az első hétvége korai hozzáférésére vonatkozott. Mindössze egy EA-fiókra van szükség és hogy ez össze legyen kapcsolva azzal a platformmal, amelyen játszani szeretnénk.A múlt heti verzióban szereplő összes tartalmat megkapjuk most is, plusz az: Rush és Squad Deathmatch. Csatlakozik az Empire State című új helyszín is, amelyen New York utcáin vívhatunk csatákat és persze mind a négy módban.Mindeközben az Xbox-játékosoknak nehéz napjuk lesz, mivel a Microsoft megerősítette, hogy több fontos online funkció is jelentős üzemszünetet szenvedett és dolgoznak a megoldáson.