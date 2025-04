Éjszakai harci módot kapott a Delta Force: Hawk Ops

Miután januárban megérkezett a Steamre, a Delta Force egymás után frissült fegyverekkel, operátorokkal és a kooperatív kampánymóddal és most az új, Eclipse Vigil szezon további újdonságokat hozott.

A hétfői frissítés egy új operátort, Noxot tartalmazza, aki a lopakodásra és a csendes beszivárgásra specializálódott, valamint két új fegyvert is kaptunk, a K437-es rohampuskát és a duplacsövű sörétes puskát. Van egy új ranglistarendszer, egy új jármű és egy új kiegészítő lángszóró formájában.A friss funkciók közül említésre méltó a killcam, ami eddig hiányzott a Delta Forceból, a legjelentősebb újdonság azonban az új éjszakai harci mód. Ajátszhatunk, ami éjszakai látcsövek, hangtompított fegyverek és újfajta taktikák elsajátítását jelenti.A PC-s frissítésen kívül bejelentették azt is, hogy a Delta Force megérkezett mobilokra is.

