Egymillió példányban már elvitték a Silent Hill f-et

2025. szeptember 29.
A Silent Hill f, a Konami évtizedes horror sorozatának legújabb, önálló játéka egyetlen nap alatt több mint 1 millió példányban kelt el fizikai és digitális formában, ezt a kiadó a japán közösségi oldalán is közölte.
 

A Konami sajtóközleményében és a japán nyelvű Silent Hill X / Twitter oldalon köszönetet mondott mindenkinek, aki játszott az új címmel és amiért a szeptember 25-i debütálást követő egyetlen nap alatt több mint 1 millió példány kelt el belőle.

Értékelésük szerint ez az eredmény megerősíti a sorozat ikonikus horror franchise státuszát, amely továbbra is visszhangra talál a nyugtalanító pszichológiai horror élményre vágyók körében. Mint az ismert, a legújabb Silent Hill az 1960-as évek Japánjába visz minket, ahol Hinako Shimizu, egy tinédzser lány sorsát követhetjük nyomon.

A gyorsan elért egymillió eladás nagyszerű hír a fejlesztőknek és a kiadónak, bizonyítva, hogy a Silent Hill 2 Remake sikere - amely hasonlóan egymillió példányban kelt el néhány nap alatt, de januárig tartott, mire meghaladta a 2 millió eladott példányt - nem volt egyszeri eset.

Silent Hill f
