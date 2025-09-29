Egymillió példányban már elvitték a Silent Hill f-et

A Konami sajtóközleményében és a japán nyelvű Silent Hill X / Twitter oldalon köszönetet mondott mindenkinek, aki játszott az új címmel és amiért a szeptember 25-i debütálást követő egyetlen nap alatt több mint 1 millió példány kelt el belőle.
Értékelésük szerint ez az eredmény megerősíti a sorozat ikonikus horror franchise státuszát, amely továbbra is visszhangra talál a nyugtalanító pszichológiai horror élményre vágyók körében. Mint az ismert, a legújabb Silent Hill az 1960-as évek Japánjába visz minket, ahol Hinako Shimizu, egy tinédzser lány sorsát követhetjük nyomon.
A gyorsan elért egymillió eladás nagyszerű hír a fejlesztőknek és a kiadónak, bizonyítva, hogy a Silent Hill 2 Remake sikere - amely hasonlóan egymillió példányban kelt el néhány nap alatt, de januárig tartott, mire meghaladta a 2 millió eladott példányt - nem volt egyszeri eset.
?Silent Hill f?— SILENT HILL (@silenthill_jp) September 29, 2025
???????????100??????????
??????????????????????
????????: https://t.co/msZNoMHzVg
?2025?9?26??? ????
????????????????????????#SILENTHILL #??????? pic.twitter.com/P6jl93zhGW