Egymillió eladással nyitott PC-n a Stellar Blade

Stellar Blade PC-n mindössze három nap alatt elérte az egymilliós eladást - a posztapokaliptikus slasher 2024 áprilisában jelent meg PlayStation 5-re és két hónapba telt, mire ugyanezt a számot elérte.

A dél-koreai Ruliweb oldal cikkéből kiderült, hogy a Stellar Blade mindössze három nap alatt egymillió eladást szerzett PC-n, megtizedelve ezzel a PlayStation 5-ön ugyanennyi eladáshoz szükséges kb. 58 napot. Ez egyben azt is jelenti, hogy a játék Stellar Blade könnyedén a PC-s slágerlisták élére került és minden más PlayStation portot lenyomott, ami az elmúlt években megjelent, beleértve a The Last of Ust, a God of Wart és a Horizont is. Az már biztos, hogy készülhetünk a folytatásra, ugyanis a Shift Up májusi beszámolójában szerepelt egy második rész, még 2027 előtt.