Egy rakás tartalmat kap majd megjelenés után a Borderlands 4

Bemutatta a Borderlands 4 ütemtervét a fejlesztő Gearbox és sok érdekességet tartalmaz: lesznek rendszeres kihívások, ingyenes frissítések, valamint egy sor fizetős DLC-csomag, amelyekben ismerős arcok is felbukkannak.





Az Ultimate Vault Hunter Mode visszatérése jó hír azoknak, akik szeretik a gyakorlást és a karakterek maximális fejlesztését. A kampány befejezése után nyílik meg, először öt nehézségi szinttel, de a jövőben továbbiak is várhatók.A korábbi játékokban a megjelenés után bevezetett dedikált drop funkció az első naptól elérhető lesz, ami kényelmes módszer arra, hogy a helyszínen harcoljunk a választott ellenségekkel anélkül, hogy újra kellene töltened a területeket.Felsorolni is nehéz, mennyi mindent kapunk már az induláskor, majd az, beleértve a heti kihívások, a wildcard küldetések és Maurice feketepiaci gépe, amely a térképen mozog, és minden héten egyedi felszerelést kínál.