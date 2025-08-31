Egy rakás tartalmat kap majd megjelenés után a Borderlands 4

switch2
pc
ps5
xboxsx
2025. augusztus 31.
25411
Botyi profilja, adatai
Botyi
Bemutatta a Borderlands 4 ütemtervét a fejlesztő Gearbox és sok érdekességet tartalmaz: lesznek rendszeres kihívások, ingyenes frissítések, valamint egy sor fizetős DLC-csomag, amelyekben ismerős arcok is felbukkannak.
 

Az Ultimate Vault Hunter Mode visszatérése jó hír azoknak, akik szeretik a gyakorlást és a karakterek maximális fejlesztését. A kampány befejezése után nyílik meg, először öt nehézségi szinttel, de a jövőben továbbiak is várhatók.

A korábbi játékokban a megjelenés után bevezetett dedikált drop funkció az első naptól elérhető lesz, ami kényelmes módszer arra, hogy a helyszínen harcoljunk a választott ellenségekkel anélkül, hogy újra kellene töltened a területeket.

Felsorolni is nehéz, mennyi mindent kapunk már az induláskor, majd az első néhány hónapban a frissítések többsége mindenki számára ingyenes, beleértve a heti kihívások, a wildcard küldetések és Maurice feketepiaci gépe, amely a térképen mozog, és minden héten egyedi felszerelést kínál.

Egy rakás tartalmat kap majd megjelenés után a Borderlands 4 - 2. kép

Borderlands 4 ütemtervét a fejlesztő Gearbox és sok érdekességet tartalmaz: lesznek rendszeres kihívások, ingyenes frissítések, valamint egy sor fizetős DLC-csomag, amelyekben ismerős arcok is felbukkannak.'>
nincs még hozzászólás

Borderlands 4
27.900 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Bemutatkozott a Borderlands 4 utolsó Vault Huntere, Harlowe

Bemutatkozott a Borderlands 4 utolsó Vault Huntere, Harlowe

Újabb trailert kapott Amon, a Borderlands 4 nehézfiúja

Újabb trailert kapott Amon, a Borderlands 4 nehézfiúja

Bemutatkozott Amon, a Borderlands 4 harmadik Vault Huntere

Bemutatkozott Amon, a Borderlands 4 harmadik Vault Huntere

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
686667 10

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profilja