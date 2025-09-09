Egy rakás Activison cím van, amelyik hiányzik a Game Passról

Idén megjelent egy új Tony Hawk, de rengeteg franchise szunnyad, hogy pontosak melyek, azt egy Crusader3456 nevű felhasználó gyűjtötte ki. Ezek a játékok technikailag a Microsoft tulajdonában vannak és amelyeket a vállalat újra kiadhatna, vagy felvehetne a Game Pass-re, de eddig valamilyen okból nem tette meg.
A listán 191 játék van, de mint azt a Windows Central munkatársa, Jez Corden megjegyzi, még mindig nem tartalmaz mindent. Vannak olyan címek, mint a Transformers Fall of Cybertron, vagy több Call of Duty cím, amelyek visszafelé kompatibilisek.
Corden szerint egyébként a klasszikus CoD-ok azért nem annyira elérhetőek, mert a Microsoft valószínűleg tisztában van azzal, hogy sokan inkább ezekre térnének át, csak hát ezekben nincs mikrotranzakció...
If you want the full spreadsheet that differentiates licensed versus unlicensed, I have made it available here:https://t.co/PywwPETIiZ— Crusader II Elessar (@Crusader3456) September 8, 2025