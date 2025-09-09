Egy rakás Activison cím van, amelyik hiányzik a Game Passról

Amikor 2023-ban véglegesítették a Microsoft Activision-Blizzard felvásárlását, többen arra gondoltak, hogy a Crash Bandicoot, a Prototype, a korábbi Spider-Man címek és a Tony Hawk sorozat is megjelenhet Xboxon.
 

Idén megjelent egy új Tony Hawk, de rengeteg franchise szunnyad, hogy pontosak melyek, azt egy Crusader3456 nevű felhasználó gyűjtötte ki. Ezek a játékok technikailag a Microsoft tulajdonában vannak és amelyeket a vállalat újra kiadhatna, vagy felvehetne a Game Pass-re, de eddig valamilyen okból nem tette meg.

A listán 191 játék van, de mint azt a Windows Central munkatársa, Jez Corden megjegyzi, még mindig nem tartalmaz mindent. Vannak olyan címek, mint a Transformers Fall of Cybertron, vagy több Call of Duty cím, amelyek visszafelé kompatibilisek.

Corden szerint egyébként a klasszikus CoD-ok azért nem annyira elérhetőek, mert a Microsoft valószínűleg tisztában van azzal, hogy sokan inkább ezekre térnének át, csak hát ezekben nincs mikrotranzakció...

