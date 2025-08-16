Egy különleges Venom és Skarlát Boszorkány skin soha nem tér vissza a Marvel Rivals-ba

Ez sajnos nem pletyka, vagy kiszivárgott információ, Guangyun Chen, a Marvel Rivals kreatív igazgatója erősítette meg a Rivals Assembled csatornának adott interjújában. Megkérdezték bizonyos skinek ritkaságáról, valamint arról, hogy a csapat hogyan dönti el, melyiket hozza vissza és mikor.
Ez magában foglalta azt is, hogy a bétából származó Cyan Venom skin és az alfa tesztből származó White Scarlet Witch skin valaha visszatér-e. Valószínűleg nem akart hamis reményt kelteni azoknak, akik még mindig reménykednek: ez a két skin a zárt alfa- és béta-tesztben részt vevő játékosok számára készült és soha nem adják hozzá újra.
Bár sokan kérték, Guangguang szerint ha bárki megkapná a lehetőséget, hogy megszerezze ezt a két skint, az elvenné a jelentőségüket és zavarná azokat, akik a Rivals kezdete óta velük vannak.