Egy különleges Venom és Skarlát Boszorkány skin soha nem tér vissza a Marvel Rivals-ba

2025. augusztus 16.
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Marvel Rivals bétatesztjében még tavaly megszerezhettük a Cyan Venom skint, amelyet a teljes verzióban is megtarthattunk, de akik lemaradtak róla, azoknak van egy rossz hírünk, ugyanis soha többé nem fog visszatérni.
 

Ez sajnos nem pletyka, vagy kiszivárgott információ, Guangyun Chen, a Marvel Rivals kreatív igazgatója erősítette meg a Rivals Assembled csatornának adott interjújában. Megkérdezték bizonyos skinek ritkaságáról, valamint arról, hogy a csapat hogyan dönti el, melyiket hozza vissza és mikor.

Ez magában foglalta azt is, hogy a bétából származó Cyan Venom skin és az alfa tesztből származó White Scarlet Witch skin valaha visszatér-e. Valószínűleg nem akart hamis reményt kelteni azoknak, akik még mindig reménykednek: ez a két skin a zárt alfa- és béta-tesztben részt vevő játékosok számára készült és soha nem adják hozzá újra.

Bár sokan kérték, Guangguang szerint ha bárki megkapná a lehetőséget, hogy megszerezze ezt a két skint, az elvenné a jelentőségüket és zavarná azokat, akik a Rivals kezdete óta velük vannak.
