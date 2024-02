A japán történelem által ihletett szamurájos akciózásbanvár ránk olyan megoldások társaságában, amelyek közel sem tekinthetők szokványosnak még az akciójátékok világában sem.Ha nem hiszed el, akkor nézd meg magad az alábbi kedvcsináló részeként, vagy amennyiben inkább a gyakorlatban élveznéd, a Rise of the Ronin várhatóan március 22-én jelenhet majd meg a PlayStation 5 exkluzivitásában.

A Sony és a Team Ninja csapata bemutatták a Rise of the Ronin legfrissebb kedvcsinálóját a tegnap esti State of Play eseményen, aminek köszönhetően minden tekintetben lehetőségünk nyílik megismerkedni a kérdéses akciójátékkal.