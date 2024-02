Egy hiba miatt többen hozzájutottak egy értékes Messihez az EA Sports FC 24-ben

A Team of the Year-féle Lionel Messi valós értéke több mint 315 ezer forint és egy kihívás részeként volt elérhető, azonban 24 percig a kihívást teljesítő játékosok rendkívül nagy eséllyel kaphatták meg a kártyát, amely általában elég ritka.

Miután ezt a közösségi médiában észrevették, az EA leállította a kihívást és ez nagy felháborodást váltott ki. Sokan követelték, hogy az EA mindenkinek kárpótolja az elemet, mivel akik a hiba bekövetkezésekor be voltak jelentkezve, hatalmas előnyre tettek szert.Az EA azt írta később, a kihívás 86+ OVR értékű, nem cserélhető jutalmat tartalmazott 13 ligából, amelyekben legalább egy Team of the Year játékost tartalmaz. Azonban két bajnokságban csak egy játékos érte el a 86+ OVR küszöböt, a Rest Of Worldben és az MLS-ben - utóbbiban játszik Messi.Becsléseik szerint az Ultimate Team. Végül úgy döntöttek, azok a játékosok, akik befejezték ezt a challenget, megtarthatják a jutalmukat, de a kihívás nem fog visszatérni az eredeti tervek szerint.