Egy cenzúraellenesnek mondott weboldal ellehetlenített egy felkapott felnőtt játékot

A felnőtt játékok cenzúrázása folytatódik, mivel a Degrees of Lewdity-t bannolták a SubscribeStaron, a fejlesztő gyanítja, hogy ez összefüggésben áll a szexualitást tartalmazó játékok elleni kampánnyal.

A Degrees of Lewdity SubscribeStar oldala valójában még mindig elérhető, de máraz oldalon keresztül, mivel nem fogadnak el fizetéseket. A fejlesztő Vrelnir szerint nem kaptak figyelmeztetést a lépésről, amely megfosztotta őket a pénzkeresés lehetőségétől, de az időzítés egybeesik más webhelyek és szolgáltatások hasonló eljárásával a felnőtt játékok fejlesztőivel szemben.Vrelnir felvette a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, de még nem kapott választ, az mindenesetre elég furcsa, hogy a SubscribeStart éppen azért dicsérik, mert cenzúraellenes és kevésbé korlátozó, mint például a Patreon.A fejlesztő szerint ez része annak a nemzetközi tendenciának, hogy ellenőrzik, milyen tartalmakhoz férhetnek hozzá és milyen tartalmakat hozhatnak létre az emberek. Ennek lényege, hogy aktivista csoportok által a Mastercard és a Visa nyomást gyakorol a kormányokra - magyarázta.