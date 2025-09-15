Egy cenzúraellenesnek mondott weboldal ellehetlenített egy felkapott felnőtt játékot

android
mobil
pc
2025. szeptember 15.
2645
Botyi profilja, adatai
Botyi
A felnőtt játékok cenzúrázása folytatódik, mivel a Degrees of Lewdity-t bannolták a SubscribeStaron, a fejlesztő gyanítja, hogy ez összefüggésben áll a szexualitást tartalmazó játékok elleni kampánnyal.
 

A Degrees of Lewdity SubscribeStar oldala valójában még mindig elérhető, de már nem lehet pénzügyileg támogatni a fejlesztőt az oldalon keresztül, mivel nem fogadnak el fizetéseket. A fejlesztő Vrelnir szerint nem kaptak figyelmeztetést a lépésről, amely megfosztotta őket a pénzkeresés lehetőségétől, de az időzítés egybeesik más webhelyek és szolgáltatások hasonló eljárásával a felnőtt játékok fejlesztőivel szemben.

Vrelnir felvette a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, de még nem kapott választ, az mindenesetre elég furcsa, hogy a SubscribeStart éppen azért dicsérik, mert cenzúraellenes és kevésbé korlátozó, mint például a Patreon.

A fejlesztő szerint ez része annak a nemzetközi tendenciának, hogy ellenőrzik, milyen tartalmakhoz férhetnek hozzá és milyen tartalmakat hozhatnak létre az emberek. Ennek lényege, hogy aktivista csoportok által a Mastercard és a Visa nyomást gyakorol a kormányokra - magyarázta.
nincs még hozzászólás

 

kapcsolódó hírek, cikkek

A felnőtt játékok törlése csak a kezdet: rászálltak a GTA-ra és a Saints Row-ra is

A felnőtt játékok törlése csak a kezdet: rászálltak a GTA-ra és a Saints Row-ra is

Tizenhárom felnőtt játékot ad ingyen a GOG

Tizenhárom felnőtt játékot ad ingyen a GOG

A Játékfejlesztők Szövetsége szerint jogilag aggályos a felnőtt játékok törlése

A Játékfejlesztők Szövetsége szerint jogilag aggályos a felnőtt játékok törlése

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
687635 10

VS
Egér + bill
Kontroller