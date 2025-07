Egy bennfentes szerint már játszható állapotban van a The Elder Scrolls VI

A 2018-as CGI trailer óta nem sokat hallottunk a The Elder Scrolls VI -ról, most azonban a Microsoftos ügyekben jól tájékozott Jez Corden az XB2 podcastban azt állította, hogy a játék már "eléggé játszható", sőt, a fejlesztés előrébb tart, mint gondolnánk.

A beszélgetés során Corden megemlítette, hallotta, hogy a The Elder Scrolls VI és hogy a játék jelenleg "eléggé játszható" állapotban van. Ez persze bármit jelenthet, lehet, hogy a Bethesdánál már működik egy kezdetleges harcrendszer, vagy bizonyos dungeonokat már elkészítettek.Mintha Corden arra utalt volna, hogy a fejlesztés már előrébb van, mint a beszélgetőtársa és a felhasználók gondolták, de a "ha" és a spekulatív kifejezések miatt érdemes óvatosnak lenni. A bennfentes rávilágított arra is, hogy a játék felbukkanását jósolta a júniusi Xbox Games Showcase-en, ez végül nem történt meg, de elmondása szerint megalapozott volt a tippje.Corden ugyanebben a podcastban azt is állította , hogy a Fallout 5 teljesen zöld utat kapott, de lehet, hogy nem a Bethesda készíti el.