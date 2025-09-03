Ebben a hónapban jön az Arena Breakout: Infinite teljes megjelenése

Bejelentették, hogy az Arena Breakout: Infinite 1.0-ás verziója szeptember 15-én lesz elérhető mind a Steam, mind az Epic Games Storeban és "teljesebb extrakciós lövöldözős élményt" nyújt majd. Ezzel több újdonságot is jelent: eltávolítják a közvetlen Koen-vásárlásokat, jön három új fegyver és 40 új taktikai kiegészítő.
Továbbá bővítik a Farm térkép gabonakereskedelmi zónáját és istállóit, két új orvosi tárgyat kapunk és lehetőség lesz ellátmányok vásárlására az állomásokon. Az X-en egy kérdésre válaszolva kiderült, az ingyenes szerezhető 3x3-as titán táskához minden évadban teljesíteni kell az összes szezonbeli küldetést.