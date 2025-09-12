Ebben a hónapban érkezik az Ayasa: Shadows of Silence indie horror platformer

Kalandunk során kanyargós utakon kell navigálnunk és rejtvényeket megoldanunk, hogy élve kijussunk. A új trailerből kiderült, hogy az indie játék 2025. szeptember 25-én jelenik meg PC-re, míg a konzolos verziókra később számíthatunk.
A játékmenet egyetlen szó nélkül, pantomim zajlik és hat szimbolikus helyet járhatunk be: a Hit, a Remény, a Szerelem, a Kapzsiság, a Közöny és az Árulás világát, amelyeket megrontotta a sötétség - a mi feladatunk, hogy visszaállítsuk az egyensúlyt.
Az Ayasa: Shadows of Silence stílusában egy 2,5D-s platformer, amelyben a cselekedeteink alakítják hősnőnk sorsát, ami a megváltás lesz, vagy a pusztulás.