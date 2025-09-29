DLC hozza el C4SH-t, a Borderlands 4 új Vault Hunterét

C4SH-t úgy írták le, mint egy kaszinóban dolgozó korábbi kereskedő bot, aki feladta munkáját, hogy Vault Hunter legyen, miután látta, hogy a játékosok szerencséjükön keresztül jó vagy rossz sorsra jutnak. Ez nagyon hasonlít FL4K (Borderlands 3) háttértörténetéhez, bár az még nem derült ki, hogy van-e közöttük bármilyen kapcsolat.
A bemutató során Randy Pitchford, a Gearbox elnöke elmagyarázta, mennyire szereti a pókert, a kártyakeverést és a trükköket és hogy az animátorok hogyan használták fel őt C4SH saját kézügyességi trükkjeihez. A bővítmény 2026 első negyedévében, vagyis január és március között várható és ez több mindennel kiegészíti a játékot.
Fő történeti küldetések, egy új helyszín, új mellékküldetések, új legendás fegyverek és új kozmetikai tárgyak fogják kiegészíteni a Borderlands 4-et.