Demót kapott a Little Nightmares 3

A The Necropolis a sivatag közepén található és ezen a helyen megállt az idő és a Szörny Bébi fenyegetése minden sarkon ott leselkedik. A demót egyedül, vagy akár online, kooperatív módban is kipróbálhatjuk azokkal, akik azonos platformon játszanak.
Természetesen a demó mentései nem vihetők tovább a teljes játékba, amelynek megjelenése már a láthatáron van, október 10-én érkezik.
A Little Nightmares 3 Low és Alone történetét követi, két gyermekét, akik csapdába esnek a Spirálban, egy téveszmékkel és veszélyekkel teli világban, ahonnan mihamarabb ki kell szabadulniuk. A teljes játék egyedül, egy AI társsal együtt, vagy online kooperatív 2 fős módban is játszható lesz.