Demót kapott a Little Nightmares 3

switch
switch2
pc
ps4
ps5
xone
xboxsx
2025. szeptember 17.
6827
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Little Nightmares 3-hoz elérhető lett egy demó verzió PS5-re, Xbox Series X|S-re, Switch 2-re, PC-re, PS4-re, Xbox Onera és Switch-re, amelyben Low és Alone bőrébe bújva kereshetjük meg a kiutat a The Necropolis nevű elhagyott városból.
 

A The Necropolis a sivatag közepén található és ezen a helyen megállt az idő és a Szörny Bébi fenyegetése minden sarkon ott leselkedik. A demót egyedül, vagy akár online, kooperatív módban is kipróbálhatjuk azokkal, akik azonos platformon játszanak.

Természetesen a demó mentései nem vihetők tovább a teljes játékba, amelynek megjelenése már a láthatáron van, október 10-én érkezik.

A Little Nightmares 3 Low és Alone történetét követi, két gyermekét, akik csapdába esnek a Spirálban, egy téveszmékkel és veszélyekkel teli világban, ahonnan mihamarabb ki kell szabadulniuk. A teljes játék egyedül, egy AI társsal együtt, vagy online kooperatív 2 fős módban is játszható lesz.

Nézd nagyban ezt a videót!



Little Nightmares 3-hoz elérhető lett egy demó verzió PS5-re, Xbox Series X|S-re, Switch 2-re, PC-re, PS4-re, Xbox Onera és Switch-re, amelyben Low és Alone bőrébe bújva kereshetjük meg a kiutat a The Necropolis nevű elhagyott városból.'>
nincs még hozzászólás

Little Nightmares 3
23.990 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Jön a Little Nightmares VR: Altered Echoes

Jön a Little Nightmares VR: Altered Echoes

Hivatalosították a Little Nightmares Enhanced Edition-t

Hivatalosították a Little Nightmares Enhanced Edition-t

Októberre kapott megjelenési dátumot a Little Nightmares 3

Októberre kapott megjelenési dátumot a Little Nightmares 3

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
687753 11

VS
Egér + bill
Kontroller
Botyi profiljamarco profilja