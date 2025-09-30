Csúszik a modtámogatás a The Witcher 3: Wild Hunt konzolos kiadásaira

The Witcher 3: Wild Hunt tizedik évfordulóját ünnepli, ennek részeként a CD Projekt Red bejelentette a játék utolsó frissítését, amely lehetővé teszi a konzoljátékosok számára, hogy élvezhessék azokat a modokat, amelyeket a PC-játékosok már évek óta használnak.

We originally planned to introduce cross-platform mod support for The Witcher 3: Wild Hunt on PC, PlayStation 5 and Xbox Series X|S later this year, but the rollout is now shifting to 2026.



We apologize for the delay and will share more details as we get closer to the release.? pic.twitter.com/klXCkudiz1 — The Witcher (@thewitcher) September 25, 2025

A nagy várakozással kísért funkció azonban nem jelenik meg az idén, ahogyan azt tervezték, a CDPR ugyanis bocsánatot kért és jelezte, hogy az új megjelenési dátum jövőre várható. Mindezt azt jelentette volna már ebben az évben, hogy platformok közötti modtámogatást kapunk PC-n, PS5-ön és Xbox Series X|S-en., a megjelenés közeledtével pedig további részleteket fognak közölni a fejlesztők. A The Witcher 3 modok szinte azóta léteznek PC-n, mint maga a játék, de persze technikai és tartalmi okokból lesznek bizonyos korlátozások, hogy melyek kerülnek át konzolokra.A módosítások többsége ingyenesen elérhető lesz, miután a frissítéssel együtt mod.io fiókot hozunk létre.