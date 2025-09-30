Csúszik a modtámogatás a The Witcher 3: Wild Hunt konzolos kiadásaira

2025. szeptember 30.
Botyi
A The Witcher 3: Wild Hunt tizedik évfordulóját ünnepli, ennek részeként a CD Projekt Red bejelentette a játék utolsó frissítését, amely lehetővé teszi a konzoljátékosok számára, hogy élvezhessék azokat a modokat, amelyeket a PC-játékosok már évek óta használnak.
 

A nagy várakozással kísért funkció azonban nem jelenik meg az idén, ahogyan azt tervezték, a CDPR ugyanis bocsánatot kért és jelezte, hogy az új megjelenési dátum jövőre várható. Mindezt azt jelentette volna már ebben az évben, hogy platformok közötti modtámogatást kapunk PC-n, PS5-ön és Xbox Series X|S-en.

A bevezetés tehát 2026-ra tolódott, a megjelenés közeledtével pedig további részleteket fognak közölni a fejlesztők. A The Witcher 3 modok szinte azóta léteznek PC-n, mint maga a játék, de persze technikai és tartalmi okokból lesznek bizonyos korlátozások, hogy melyek kerülnek át konzolokra.

A módosítások többsége ingyenesen elérhető lesz, miután a frissítéssel együtt mod.io fiókot hozunk létre.

The Witcher 3: Wild Hunt
