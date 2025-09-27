Bepattogott a 2002-es Pac-Man World 2 remakeje

A Bandai Namco bejelentette a Pac-Man World 2 Re-Pac PC-re és konzolokra való megjelenését, amely megőrzi az eredeti cím varázsát, miközben modernizálja a játékmenetet az új generációs Pac-Man-rajongók számára.
Ez a remake új és frissített főellenségeket, vadonatúj szinteket és egy teljesen új időfutam módot hozott, amelyben ha elég gyorsak vagyunk, a globális ranglisták élén állhatunk. Továbbá a játékon belüli faluban betérhetünk egy játékterembe, ahol három klasszikus Pac-Mant lehet játszani (Pac-Man, Pac-Attack, PacMania).
A Pac-Man World 2 eredetileg 2002-ben jelent meg, most a remakeben Pac-Manként gyűjtögethetünk és pattoghatunk Pac-Landen keresztül, miközben átéljük a klasszikus platformer környezeteit, a gleccsereket, vulkánokat, óceáni pályákat és még sok mást, a sorozatban pedig először elérhető a kétjátékos lokális kooperatív mód.
A Pac-Man World 2 Re-Pac PS5-re, PS4-re, Xbox Series X|S-re, Xbox Onera, Switch-re, Switch 2-re és PC-re robogott be, a Sonic-kal való együttműködésből született DLC-t tartalmazó Deluxe Edition novemberben jelenik meg.