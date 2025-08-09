Bemutatták a Titan Quest II early access ütemtervét

Titan Quest II nemrégiben érkezett meg korai hozzáféréssel PC-re és eddig a fejlesztő Grimlore Games nagyon elégedett a visszajelzésekkel (85% pozitív a Steamen több mint 7500 értékelésből), most pedig közzétették a frissítési ütemtervet.





Nagyobb tartalmi frissítéseket nagyjából háromhavonta terveznek és bár nem minden frissítés tartalmaz majd minden típusú tartalmat, lehetnek olyan újdonságok, mint új mesterségek, fejezetek, karakteralkotó, új játékmechanizmusok és egyéb fejlesztések.A Grimlore részletezte, hogy ezek között kisebb javítások is várhatók, amelyek új, továbbfejlesztett vagy átalakított mechanikákat, valamint további nyelveket és lokalizációt tartalmazhatnak és persze szükség esetén hotfixek, hibajavítások és egyensúlyozások is lesznek.áll és várhatóan az egyik első jelentős korai hozzáférésű frissítésben fog megjelenni. Az 1.0 2026 végén érkezhet és a csapat szerint nem fog mikrotranszakciókat tartalmazni, de DLC-k és kiegészítő csomagok jöhetnek idővel.

