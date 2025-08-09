Bemutatták a Titan Quest II early access ütemtervét

pc
2025. augusztus 09.
16547
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Titan Quest II nemrégiben érkezett meg korai hozzáféréssel PC-re és eddig a fejlesztő Grimlore Games nagyon elégedett a visszajelzésekkel (85% pozitív a Steamen több mint 7500 értékelésből), most pedig közzétették a frissítési ütemtervet.
 

Nagyobb tartalmi frissítéseket nagyjából háromhavonta terveznek és bár nem minden frissítés tartalmaz majd minden típusú tartalmat, lehetnek olyan újdonságok, mint új mesterségek, fejezetek, karakteralkotó, új játékmechanizmusok és egyéb fejlesztések.

A Grimlore részletezte, hogy ezek között kisebb javítások is várhatók, amelyek új, továbbfejlesztett vagy átalakított mechanikákat, valamint további nyelveket és lokalizációt tartalmazhatnak és persze szükség esetén hotfixek, hibajavítások és egyensúlyozások is lesznek.

A karakterkészítő a prioritási lista élén áll és várhatóan az egyik első jelentős korai hozzáférésű frissítésben fog megjelenni. Az 1.0 2026 végén érkezhet és a csapat szerint nem fog mikrotranszakciókat tartalmazni, de DLC-k és kiegészítő csomagok jöhetnek idővel.

Bemutatták a Titan Quest II early access ütemtervét - 2. kép



Nézd nagyban ezt a videót!



Titan Quest II nemrégiben érkezett meg korai hozzáféréssel PC-re és eddig a fejlesztő Grimlore Games nagyon elégedett a visszajelzésekkel (85% pozitív a Steamen több mint 7500 értékelésből), most pedig közzétették a frissítési ütemtervet.'>
nincs még hozzászólás

Titan Quest II
11.900 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Pár nap alatt 300 ezer példányban fogyott a Titan Quest II

Pár nap alatt 300 ezer példányban fogyott a Titan Quest II

Váratlanul elrajtolt a Titan Quest II korai hozzáféréssel

Váratlanul elrajtolt a Titan Quest II korai hozzáféréssel

Bemutatkozott a Titan Quest II Ashstalker osztálya

Bemutatkozott a Titan Quest II Ashstalker osztálya

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
685359 10

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profiljaBotyi profilja