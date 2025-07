Olivier egy titokzatos utazó, aki a nagy északi nemzetből, az Ereboniai Birodalomból származik, zenei tehetsége mellett azonban hajlandó egoista és önimádó lenni,Ha szeretnél ismerkedni vele, az alábbi videó csak róla szól, maga a Trails in the Sky 1st Chapter pedig szintén nincs túl messze, megjelenését szeptember 19-én várhatjuk PC-re, PS5-re és Nintendo Switch-re egyaránt.

