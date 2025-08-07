Bemutatkozott Amon, a Borderlands 4 harmadik Vault Huntere

Amon egy szektában nőtt fel, amely a Vault szörnyeket imádta, amíg az egyik meg nem gyilkolta mindazokat, akiket szeretett. Amon igazi sci-fi vikingnek tűnik és pompás közelharci képességeivel egészíti ki fegyvertárát, hangulatossá téve a küzdelmet.
A négy kezdő Vault Hunterhez hasonlóan Amon is három különálló képességfával rendelkezik: Calamity, Vengeance és Cybernetics - mindegyikhez tartozik egy saját akcióképesség és egy különálló Forgeskill. Nehéz lesz a választás, mert jó karaktereket láthattunk eddig és egy bemutatása még hátra van.
A Borderlands 4 megjelenése már belátható távolságban van, addig is belemerülhetünk akár Amon képességfájába: