Bemutatkozott Amon, a Borderlands 4 harmadik Vault Huntere

A Gearbox új trailert hozott, amely betekintést nyújt Amon karakterébe, aki képes választani a teljes támadó közelharci build, a szívós tank, vagy a kibernetikus támadások között, így bármilyen játékstílushoz megfelelő választást kínál.

Amon egy szektában nőtt fel, amely a Vault szörnyeket imádta, amíg az egyik meg nem gyilkolta mindazokat, akiket szeretett.egészíti ki fegyvertárát, hangulatossá téve a küzdelmet.A négy kezdő Vault Hunterhez hasonlóan Amon is három különálló képességfával rendelkezik: Calamity, Vengeance és Cybernetics - mindegyikhez tartozik egy saját akcióképesség és egy különálló Forgeskill. Nehéz lesz a választás, mert jó karaktereket láthattunk eddig és egy bemutatása még hátra van. Borderlands 4 megjelenése már belátható távolságban van, addig is belemerülhetünk akár Amon képességfájába:

