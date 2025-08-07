Bemutatkozott Amon, a Borderlands 4 harmadik Vault Huntere

switch2
pc
ps5
xboxsx
2025. augusztus 07.
10832
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Gearbox új trailert hozott, amely betekintést nyújt Amon karakterébe, aki képes választani a teljes támadó közelharci build, a szívós tank, vagy a kibernetikus támadások között, így bármilyen játékstílushoz megfelelő választást kínál.
 

Amon egy szektában nőtt fel, amely a Vault szörnyeket imádta, amíg az egyik meg nem gyilkolta mindazokat, akiket szeretett. Amon igazi sci-fi vikingnek tűnik és pompás közelharci képességeivel egészíti ki fegyvertárát, hangulatossá téve a küzdelmet.

A négy kezdő Vault Hunterhez hasonlóan Amon is három különálló képességfával rendelkezik: Calamity, Vengeance és Cybernetics - mindegyikhez tartozik egy saját akcióképesség és egy különálló Forgeskill. Nehéz lesz a választás, mert jó karaktereket láthattunk eddig és egy bemutatása még hátra van.

A Borderlands 4 megjelenése már belátható távolságban van, addig is belemerülhetünk akár Amon képességfájába:

Nézd nagyban ezt a videót!



Borderlands 4
27.900 Ft-tól
Botyi profilja